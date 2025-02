«Massima collaborazione dal Cosib al gruppo Stellantis»

TERMOLI. Nel day after dell’annuncio sull’approdo allo stabilimento Stellantis della nuova produzione, ossia il cambio elettrificato “Edct”, interviene il presidente del Consorzio industriale della Valle del Biferno, Piero Donato Silvestri. Grande soddisfazione viene espressa anche dai vertici del Cosib, dunque.

Il presidente, ingegner Silvestri, sottolinea come «Questa decisione aziendale indica un interesse ancora vivo di Stellantis per il nostro territorio.

La scelta di continuare ad investire sullo stabilimento di Termoli rende merito al lavoro, spesso sottotono, profuso dalle istituzioni locali e consistente in un costante dialogo sia con l’azienda che con il ministro Urso.

Il Cosib continuerà ad assicurare la massima collaborazione nel venire incontro alle esigenze del gruppo automobilistico, nella speranza che a questa buona notizia ne segua presto un’altra ancora più buona di nome Gigafactory.

E’ evidente, tuttavia, che pur nella malaugurata ipotesi in cui non si dovesse arrivare alla produzione di batterie elettriche, il nostro territorio non resterebbe privo di un polo in ambito automotive a tutela dei tanti lavoratori ivi impiegati».