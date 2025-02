Molise in Fiera, Cocomazzi: puntiamo a rafforzare l’offerta agro-alimentare delle imprese territoriali

TERMOLI. Presentata ieri mattina in sala consiliare la manifestazione “Molise in Fiera”, che torna a Termoli per la sua quinta edizione, dal 12 al 16 febbraio 2025. Un appuntamento ormai consolidato che continua a crescere e attrarre aziende, istituzioni e curiosi, grazie al sostegno della Regione Molise.

L’inaugurazione vedrà protagonisti rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, a conferma dell’importanza che l’evento ha assunto per l’economia e la cultura del territorio.

Quest’anno la partecipazione attiva delle associazioni di categoria promette un ricco calendario di incontri e dibattiti. Tra i nomi di spicco figurano Coldiretti, Casartigiani, Confcooperative Molise, GAL Molise e l’Associazione Demetra.

Molise in Fiera punta anche a coinvolgere scuole e studenti, con percorsi dedicati e visite guidate organizzate in collaborazione con l’Istituto Alberghiero. Un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e della trasformazione dei prodotti tipici. Per i buongustai, l’area food “Mangia Moli-Sano” sarà il paradiso gastronomico: chef e produttori locali realizzeranno live piatti con le eccellenze del territorio, offrendo ai visitatori un viaggio tra tradizione e innovazione.

La nuova Sala Convegni ospiterà workshop, conferenze tematiche e momenti di networking per favorire incontri e confronti tra professionisti ed espositori.

Con sezioni dedicate all’agricoltura, al food & wine, alla casa, al tempo libero e al lifestyle, Molise in Fiera 2025 si conferma l’evento da non perdere per chi vuole promuovere il proprio business e scoprire le eccellenze del territorio.

A illustrare le prerogative dell’evento, l’assessore comune alle Attività produttive, Michele Cocomazzi.