Novaltis, punto e a capo: «Scioperiamo a oltranza»

TERMOLI. Giovedì 27 febbraio 2025, i lavoratori della Novaltis Srl saranno nuovamente costretti a scioperare contro la società, nei pressi dello stabilimento dell’ex Del Giudice nella zona industriale di Termoli, alla via Giulio Pastore, 20. A distanza di un mese dall’ultima agitazione collettiva, la Novaltis non ha adempiuto agli impegni presi il 23 gennaio scorso con i lavoratori e le organizzazioni sindacali, non provvedendo al pagamento integrale delle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025. Questo ha causato il perdurare di difficili condizioni economiche per i lavoratori e le loro famiglie.

Lo sciopero proseguirà ad oltranza fino a quando non verranno saldate le spettanze maturate e non corrisposte a tutti i lavoratori. Le organizzazioni sindacali restano a disposizione dei lavoratori e di chiunque voglia intervenire per una pronta risoluzione di una situazione che dura ormai da troppo tempo e che non è più tollerabile.