Nuovo motore elettrico a Termoli: «Una fondamentale boccata d’ossigeno per il nostro stabilimento»

TERMOLI. “Ho ricevuto la comunicazione da parte di Stellantis- ha dichiarato il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti- È la migliore dimostrazione nei confronti di chi conosce poco e male gli impegni presi al Mimit da parte dell’azienda, è del tutto evidente che alcuni consiglieri regionali pur di mettersi in evidenza con qualche interrogazione parlamentare dimostrando chiaramente non solo di non essere informati sulla questione ma anche di avere poca conoscenza dell’argomento. L’attenzione da parte di Stellantis per lo stabilimento di Termoli c’è sempre stato così come ci sono i buoni rapporti di collaborazione con la governance, tutto ciò ha portato al rispetto degli impegni presi sul tavolo Nazionale”.

“Apprendiamo con favore questa notizia”, ha detto il sindaco di Termoli Nicola Balice in merito all’annuncio di Stellantis che coinvolge lo stabilimento di Rivolta del Re nella produzione del nuovo cambio elettrificato eDCT.

La notizia è stata accolta con ottimismo dall’amministrazione comunale di Termoli.

“Fin dal nostro insediamento – ha continuato il primo cittadino Balice – abbiamo sempre seguito con interesse l’evolversi della situazione che coinvolge lo stabilimento di Stellantis a Termoli. Siamo certi che l’avvio di questa nuova produzione porterà una ventata di ottimismo sul futuro dello stabilimento di Rivolta del Re. Una situazione che continuiamo a monitorare anche grazie all’impegno del Governo regionale che si è sempre schierato dalla parte dei lavoratori e che partecipa a tutti i tavoli di confronto”.

Si stima che, a regime, potrebbero essere prodotti trecentomila cambi eDCT all’anno e che lo stabilimento di Termoli affiancherà nella produzione del cambio le fabbriche di Mirafiori e di Metz.

“Un primo e chiaro segnale di quella transizione ecologica di cui abbiamo sempre sentito parlare e che, proprio con la produzione di questo cambio elettrificato, potrebbe vedere tra i protagonisti la città di Termoli con l’indotto collegato a Stellantis. Al momento recepiamo questa iniziativa come un chiaro segnale dei nuovi investimenti che dovranno coinvolgere l’impianto termolese. Probabilmente un primo passo verso la cosiddetta Gigafactory relativa alla produzione di batterie per auto che vive una fase incerta ma che speriamo possa essere rivalutata e rilanciata nel breve termine”.

Soddisfazione anche da parte del senatore Costanzo Della Porta, che commenta così la notizia. “La notizia che Stellantis, a partire dal 2026, iniziera’ la produzione dei cambi e DCT anche nello stabilimento di Termoli, con un obiettivo a regime di trecentomila unita’ all’anno, è molto positiva ma non certo inaspettata. L’impegno costante del Governo Meloni, e in particolare del Ministro Adolfo Urso sulla vertenza Stellantis, ci ha da sempre fatto ritenere che lo stabilimento di Termoli, anche nel caso di mancata realizzazione della Gigafactory, sarebbe stato comunque utilizzato per altre iniziative imprenditoriali. D’altra parte la interlocuzione continua del Ministro Urso con l’azienda, notevolmente migliorata dopo le dimissioni di Tavares, lasciava presagire l’esito positivo della vertenza, che vedrà lo stabilimento di Termoli affiancare quelli di Mirafiori, che già sta lavorando a pieno ritmo, e Metz. Non più tardi dello scorso dicembre, ad Atreyu, il dott. Giuseppe Manca, Responsabile risorse umane e relazioni industriali di Stellantis aveva confermato l’impegno dell’azienda in tutte nelle fabbriche italiane, in linea con il piano industriale presentato sempre a dicembre presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Credo che a questo punto si possa davvero ragionare sul futuro dello stabilimento di Termoli, per dare certezza di impiego ai lavoratori e, di conseguenza, alle loro famiglie che hanno vissuto gli ultimi anni momenti di drammatica incertezza”.

Il segretario cittadino è capogruppo consiliare di Forza Italia Termoli Vincenzo Sabella esprime grande soddisfazione per la notizia divulgata in mattinata dai vertici Stellantis. “Trattasi- ha dichiarato Sabella- di una fondamentale boccata d’ossigeno per lo stabilimento Termolese che negli ultimi mesi ha subito un calo della produzione importate a causa della dismissione della produzione del vecchio cambio. La notizia assume ancora più rilevanza in considerazione della circostanza che smentisce definitivamente il chiacchiericcio strumentale, esercizio molto diffuso ultimamente, da parte di una certa politica che probabilmente non aspettava altro per poter poi addossare le responsabilità agli attuali Governi regionale e nazionale. Ora dovranno trovarsi un’altro passamtepo. Questa iniziativa scongiura definitivamente l’ipotesi chiusura dello Stabilimento Termolese, che in realtà non è mai stata reale ed era solo nella mente di chi per mesi ha speculato politicamente sulla problematica. In attesa di altre notizie positive, che come dice il comunicato ufficiale Stellantis, non sono collegate, tutti i dipendenti e le loro famiglie, l’indotto e il territorio tutto posso tirare un sospiro di sollievo”.