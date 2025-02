Oltre gli stipendi, botta e risposta sulla Gtm

TERMOLI. Ormai è una sfida dialettica, quella tra la UilT e le altre organizzazioni sindacali del trasporto pubblico.

Sulla vertenza Gtm: «Dopo tanti anni di sofferenze e di proteste, finalmente la Uil ci ha fatto capire come risolvere il problema degli stipendi (magari anche di tutti gli altri problemi che affossano il Tpl molisano), basta fare un’attività di mediazione per ottenere il risultato. Invitiamo la Uil a fare altrettanto per il contratto aziendale, per le fermate del servizio pubblico, per i riposi, ecc… saremmo ben felici di adeguarci», hanno ribadito Fit-Cisl, Filt-Cgil, Ugl autoferro e Faisa-Cisal.

«Purtroppo, a noi non sembra così facile, anche per l’esperienza acquisita. Pur volendo ignorare il risvolto negativo a carico della collettività per il Comune di Termoli, se l’Agenzia delle Entrate, potesse, nei suoi poteri, prescindere dalle regole e motivazioni che hanno portato al blocco dei fondi, sarebbe un caos per i conti pubblici. Pertanto, facciamo sommessamente notare che l’azienda, che svolge il servizio per conto di un ente pubblico, ha il dovere di rispettare al massimo i suoi impegni nei confronti della collettività e dei dipendenti, oltre che del committente; l‘intervento sostituivo, richiesto dalla Uil al Comune, non si estrinseca nel pagamento del Comune alla Gtm, come affermato, ma dal Comune direttamente ai dipendenti e su loro richiesta formale. Per tali motivi, ad evitare possibili illusioni per i lavoratori, teniamo a chiarire la questione». Un caro saluto a tutti i lavoratori».