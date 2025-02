Pagamenti in zona Cesarini, scarsa adesione allo sciopero Novaltis

TERMOLI. A differenza dello scorso 23 gennaio, lo sciopero ‘a oltranza’ proclamato per oggi allo stabilimento Novaltis non ha avuto la stessa adesione.

Pochi i lavoratori che hanno risposto alla protesta indetta dalle organizzazioni sindacali di categoria del comparto agro-industriale.

Secondo quanto reso noto dalle sigle confederali, l’azienda ha iniziato a versare l’arretrato del mese nella serata di ieri, giacché la maggior parte dei dipendenti si è recata al lavoro, regolarmente, oggi.

I rappresentanti sindacali avevano lamentato che a distanza di un mese dall’ultima agitazione collettiva, la Novaltis non avesse adempiuto agli impegni presi il 23 gennaio scorso con i lavoratori e le organizzazioni sindacali, non provvedendo al pagamento integrale delle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025, causando il perdurare di difficili condizioni economiche per i lavoratori e le loro famiglie.