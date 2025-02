Più facile sostare allo stabilimento Fis, il nuovo parcheggio per dipendenti e mezzi pesanti

TERMOLI. La fase di espansione della Fis, stabilimento tra i più importanti nel nucleo industriale di Termoli, va anche al di là della mission produttiva, riguardando gli aspetti logistici, che non sono affatto di secondaria importanza.

Da oggi, martedì 11 febbraio, è stata completata la fase 1 del nuovo parcheggio. L’azienda ha messo a disposizione di dipendenti, ospiti e visitatori, posti auto e moto, oltre a nove stalli per mezzi pesanti. Oltretutto, è stata anche riqualificata l’area che ora è dedicata alla sosta, con la realizzazione anche di una nuova rotatoria.

La direzione di stabilimento si è anche raccomandata sul rispetto scrupoloso della segnaletica orizzontale e verticale, predisposta per agevolare l’accessi dei veicoli, invitando a parcheggiare all’interno degli spazi delimitati dai segnalatori catarifrangenti, per consentire a tutti l’ottimale fruizione della stessa area attrezzata, realizzata da una ditta termolese, la Lico srl.

Novità che arriva in un contesto dove il perimetro consortile è interessato anche da altri interventi strutturali sulla viabilità.