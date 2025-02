«Richieste chiare alle istituzioni di Bruxelles, occorre fermare il declino dell’industria italiana ed europea»

TERMOLI. Nella delegazione Fim-Cisl presente ieri a Bruxelles, alla manifestazione sull’automotive promossa dall’associazione che raduna i sindacati metalmeccanici europei, era presente, da Termoli, anche il componente della segreteria interregionale di Abruzzo e Molise, Marco Laviano, «Richieste chiare al Parlamento europeo, fermare il declino dell’industria italiana ed europea. Proprio la Commissione europea deve mettere in atto misure che diano una svolta netta al processo di transizione green».

«Tanti troppi posti di lavoro persi, mancano investimenti e c’è un forte arretramento delle nostre industrie. Rendere competitive le nostre produzioni passando attraverso un piano di rilancio delle politiche industriali, prendere in seria considerazione il delicato tema del costo delle energie, che oggi impatta negativamente e troppo sul costo di produzione. Perché non mettere in atto la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie che diano quelle nuove opportunità appunto di creare nuove fonti di energie sostenibili.

Fondi strutturali, come un finanziamento europeo a sostegno della giusta transizione. Fermare il processo di sanzioni alle aziende che credono alla transizione ma che sono ferme a quelle che oggi sono i freni del mercato e della concorrenza tecnologica che alcuni paesi hanno già ampiamente sviluppata. Facilitare gli investimenti e rafforzare dal punto di vista economico lo strumento della cassa integrazione che oggi rappresenta l’unico vero sostegno al reddito ai lavoratori che in questo momento trovano meno occupabilità nelle varie produzioni».