Stellantis, nuovo cambio elettrico a Termoli: “Notizia positiva che determina il futuro dello stabilimento”

TERMOLI. La notizia del nuovo cambio elettrico a Termoli presso lo stabilimento Stellantis è uscita da poco e subito sono arrivate le reazioni da parte delle varie organizzazioni sindacali.

“Abbiamo appreso questa mattina da Stellantis che lo stabilimento di Termoli riceverà nel 2026 la produzione di circa 300.000 cambi Edct, ovvero cambi per motorizzazioni ibride. Si tratta di una buona notizia, ma naturalmente non risolutiva del problema di Termoli- dichiarano dalla Uilm, Gianluca Ficco segretario nazionale e Francesco Guida segretario generale Uilm Temoli- La produzione di 300.000 cambi dovrebbe garantire un’occupazione di circa 300 persone, capace quindi di compensare in parte il venir meno della produzione del motore benzina FIRE. La notizia è positiva non solo perché comporta un incremento dell’occupazione in un momento estremamente difficile per lo stabilimento di Termoli, colpito dalle politiche europee di penalizzazione dell’automotive tradizionale, ma anche perché dimostra un’attenzione della direzione Stellantis per le vicende di Termoli. A maggior ragione, ci attendiamo quindi di conoscere presto le decisioni che sul lungo termine determineranno il futuro dello stabilimento di Termoli.

Lo stabilimento di Termoli è l’esempio perfetto di quanto illogiche e autolesioniste siano le politiche dell’Unione Europea nel settore automobilistico. Ciò che l’UE sta facendo ha infatti determinato il tracollo del diesel e della benzina, senza però riuscire nemmeno a traguardare il successo della motorizzazione elettrica. In pratica, ci troviamo di fronte a politiche fallimentari da ogni punto di vista: industriale, sociale e ambientale”.

Il commento della Fim-Cisl. “Le notizie che si rincorrevano da settimane sulla possibilità che Termoli avesse un nuovo prodotto sono concrete. l’azienda ha comunicato nella mattinata di oggi che dal 2026 avremmo una nuova linea di montaggio cambi, il cambio eDCT che andrà su tutti i veicoli ibridi della gamma. Notizia fondamentale per Termoli, da mesi le organizzazioni sindacali stavano chiedendo con forza un nuovo prodotto che in qualche in modo potesse dare visibilità e nuove opportunità al nostro territorio in attesa che vengano definiti i passaggi per una giusta transizione e per la realizzazione della Gigafactory.

Non era scontata come scelta. Come sempre ci teniamo a dare merito a chi questa officina la rende produttiva con sacrifici ed impegno quotidiano”.

Sono intervenute anche le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Acqcf.

“Questa mattina si è tenuta una riunione in via telematica con la direzione del personale di Stellantis, durante la quale hanno ufficializzato l’arrivo a Termoli di un nuovo cambio EDCT, vale a dire per motorizzazioni ibride, la cui produzione partirà entro il primo semestre del 2026. Resta fermo in ogni caso che la produzione del cambio ibrido continuerà sia a Mirafiori, sia a Metz in Francia, dove si raggiungeranno i 600.000 pezzi annui per ciascuna fabbrica. Questa notizia rappresenta un segnale importante per lo stabilimento, poiché l’assegnazione di questa nuova produzione impiegherà circa 300 lavoratori, che tuttavia non saranno nuove assunzioni, ma andranno a compensare in parte la perdita occupazionale dovuta alla chiusura della produzione del motore FIRE. Accogliamo positivamente questo risultato, frutto anche delle mobilitazioni che in questi mesi hanno visto protagonisti i lavoratori. Questo segnale conferma l’attenzione su Termoli, ma attendiamo una risposta sulla gigafactory e più in generale sulle produzioni che possono garantire un futuro allo stabilimento. Il nostro impegno prosegue per tutelare il lavoro e il futuro di Termol”.