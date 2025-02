Turismo balneare, «Dal confronto deve uscire la soluzione»

TERMOLI. Il prossimo 5 marzo 2025, a Roma, si apre un capitolo fondamentale per il settore della balneazione attrezzata italiana. In un momento che si prospetta tra le sfide più complesse della sua lunga storia, il Sindacato Italiano Balneari, in collaborazione con Fipe e Confcommercio, ha convocato gli “Stati Generali del Turismo Balneare” in un evento che mira a tracciare le linee guida per un futuro più sostenibile ed efficiente. Come ben evidenziato dal presidente Tonino Capacchione, l’autorevolezza degli interventi e la partecipazione di figure di spicco confermano l’importanza di questo appuntamento. Con una capienza limitata a circa 250 posti, la partecipazione sarà organizzata territorialmente dai Presidenti regionali del Sindacato, in modo da garantire la presenza non solo dei dirigenti territoriali, ma soprattutto degli addetti ai lavori: parlamentari, sindaci, amministratori locali, tecnici e legali. Questo approccio integrato intende valorizzare il dialogo tra istituzioni e operatori, rendendo l’incontro un vero e proprio laboratorio di idee e proposte.

In merito, abbiamo intercettato il pensiero del neo rieletto presidente del Sib Molise, Domenico Venditti: «Il 5 marzo finalmente si terrà il primo convegno organizzato da Sib- Confcommercio, principali organi rappresentativi del commercio e degli imprenditori balneari italiani. Attualmente il settore turistico è motore trainante dell’economia nazionale. Purtroppo, successivamente all’emanazione della direttiva europea Bolkestein, c’è stata una enorme bagarre tra politica e magistratura, a totale discapito degli imprenditori balneari che dal primo dopoguerra hanno operato sulle aree demaniali e pur privi di certezza normativa hanno investito e caparbiamente hanno saputo dare risalto e valore ad un settore che inizialmente appariva privo di attrattive. Questi imprenditori con tenacia sono stati capaci di creare benessere nelle zone di interesse balneare. Quegli stessi imprenditori hanno fatto sì che l’Italia diventasse modello di turismo apprezzato e bramato come meta turistica a livello mondiale, creando lavoro per decine di migliaia di addetti.

Attualmente, il settore balneare, rappresenta per il Molise una enorme speranza di sviluppo economico, in particolar modo a fronte della sempre crescente crisi industriale. Gli Stati generali del turismo nascono da una profonda riflessione degli organi direttivi del nostro sindacato balneari italiani e dalla necessità di confronto tra i maggiori esponenti della politica e del Governo con la Giurisprudenza e con gli organi preposti al controllo quali la Guardia Costiera. Auspichiamo che il confronto possa fare chiarezza in un momento di totale scompiglio per dare maggiori certezze al futuro delle nostre imprese». Sul palco prenderanno la parola personalità di spicco come Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe, Carmine Volpe, Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato, e Nicola Carlone, Comandante Generale delle Capitanerie di Porto. A seguire, il presidente del Sib, Antonio Capacchione, offrirà una relazione che getta le basi sullo stato attuale e le prospettive del settore. Un intervento particolarmente atteso sarà quello del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il cui contributo, in termini di visione e intervento politico, è destinato a fornire spunti innovativi per il rilancio del comparto. Successivamente, il programma si concentra su due temi cruciali:

“La costa: un patrimonio economico, sociale e ambientale” – In questo modulo, relatori di diverse realtà territoriali e istituzionali, tra cui Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Marco Scajola (Assessore al Turismo della Regione Liguria), Alberto Granzotto (Presidente FAITA) e altri, discuteranno delle risorse naturali e del valore multifunzionale delle nostre coste. “La centralità del turista nei servizi alla balneazione” – A partire dalle 12:30, interventi di Michele De Pascale (Presidente della Regione Emilia-Romagna), Francesco Capobianco (Head of Public Policy per Nomisma) e altri esperti evidenzieranno come il turista rappresenti il fulcro dell’offerta di servizi, mettendo in luce le sfide e le opportunità per migliorare l’esperienza balneare. Il pomeriggio si apre con uno degli interventi più attesi: “La ‘storia infinita’ delle concessioni demaniali marittime” – Un percorso narrativo e analitico che esplorerà le radici, gli sviluppi e le criticità del sistema concessorio.

Tra i relatori, si affiancheranno rappresentanti istituzionali, accademici e operatori del settore, garantendo un approccio multidisciplinare al tema. A conclusione dei lavori, intorno alle 16:30, si procederà con una sessione dedicata ai confronti e alle riflessioni finali. In questo momento, relatori come Daniele Silvetti (Sindaco di Ancona e vicepresidente Vicario di Anci), Roberta Nesto (Sindaco di Cavallino Treporti e Coordinatrice G20S) e altri esperti, tra cui rappresentanti del mondo universitario e del settore legale, offriranno le conclusioni della giornata. La chiusura sarà affidata ancora una volta a Antonio Capacchione, che riassumerà i punti salienti e delineerà le prospettive future, mentre la giornata sarà moderata da Flavia Fratello, giornalista di TG LA7. Questo incontro si propone di diventare un momento di confronto costruttivo tra istituzioni e operatori, capace di illuminare le sfide e di proporre soluzioni concrete per un settore in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni o per eventuali richieste di partecipazione, è possibile contattare la Segreteria Nazionale. Gli “Stati Generali del Turismo Balneare” non sono solo un evento, ma l’occasione per fare il punto della situazione e gettare le basi per un rilancio condiviso, in un’epoca in cui il patrimonio costiero italiano deve essere tutelato e valorizzato come risorsa economica, sociale e ambientale di primaria importanza.