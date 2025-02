CAMPOBASSO. Lettera aperta del Presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, a soci imprenditori agricoli e ai cittadini/consumatori, sulle mosse necessaria da compiere a livello europeo per salvaguardare l’eccezionalismo agricolo, tenendo separati i fondi della politica agricola.

Coldiretti Molise manifesta il proprio compiacimento in relazione alla presentazione, da parte del Commissario all’Agricoltura Hansen e del Vice presidente Fitto, alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, della “comunicazione” dal titolo “Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione”.

Si tratta di un documento che detta la strategia che la Commissione intende mettere in campo per realizzare un settore agricolo e agroalimentare attraente per le generazioni future e per lo stesso futuro dell’agricoltura.

Un documento che segna un cambio di linguaggio sostanziale nei confronti dell’agricoltura e del ruolo degli agricoltori rispetto alla precedente Commissione e nel quale si esplicitano numerose delle istanze di Coldiretti avanzate anche con la mobilitazione a Bruxelles: dal sostegno al reddito dei veri agricoltori a partire dai più giovani, l’obbligo dell’origine in etichetta con indicazione del Paese, reciprocità negli accordi commerciali, controlli più efficaci alle frontiere europee, potenziamento del contrasto alle pratiche sleali, rilancio dell’importanza delle produzioni zootecniche e di modelli di economia circolare anche attraverso il digestato, e per la prima volta seppur ancora in maniera generica, il tema allarmante del consumo crescente di cibi ultraformulati e non naturali.

Un testo a cui dovranno seguire azioni concrete affinché l’agricoltura possa davvero assumere un ruolo centrale e, soprattutto, a cui dovrà seguire il mantenimento dell’attuale impostazione del Quadro Finanziario Pluriennale con una netta distinzione dei fondi destinati alla PAC da quelli previsti per la Politica di Coesione, evitando la paventata ipotesi di un fondo unico che andrebbe a “de-specializzare” la PAC.

La visione delinea quattro aree prioritarie:

Un settore attraente: L’agricoltura deve avere la stabilità necessaria per incoraggiare i giovani ad accedere alla professione, anche attraverso redditi equi e un sostegno pubblico più mirato. Devono inoltre essere attivamente sostenute per cogliere i benefici dell’innovazione e dei nuovi modelli imprenditoriali, anche dai crediti di carbonio e naturali, come fonti di reddito complementari. La Commissione si impegna a garantire che gli agricoltori non siano costretti a vendere sistematicamente i loro prodotti al di sotto dei costi di produzione e adotterà misure concrete a tal fine, anche attraverso la revisione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Nel 2025 la Commissione presenterà inoltre una strategia per il rinnovamento generazionale, con raccomandazioni sulle misure necessarie sia a livello dell’UE che a livello nazionale/regionale per affrontare gli ostacoli all’ingresso nella professione di giovani e neoassunti.

In prospettiva, la futura politica agricola comune (PAC), sarà più semplice e mirata, con un sostegno più diretto agli agricoltori che si impegnano attivamente nella produzione alimentare, con particolare attenzione ai giovani agricoltori e a quelli che praticano l’agricoltura in zone soggette a vincoli naturali. La “visione” mira a garantire la competitività e la sostenibilità a lungo termine del settore agricolo e alimentare dell’UE. Sulla base degli ultimi risultati dell’Eurobarometro, i cittadini dell’UE concordano in modo schiacciante sul fatto che garantire un approvvigionamento alimentare stabile nell’UE in ogni momento è essenziale. Per Coldiretti trattasi di un importante risultato nato dalla mobilitazione partita da Bruxelles e dalla manifestazione dei Brennero, da cui sono scaturite le nostre proposte a livello europeo. Siamo certi che il Governo nazionale, a partire dal Ministro dell’Agricoltura, Lollobrigida, continuerà a svolgerà una proficua azione di stimolo verso la Commissione Europea nel senso indicato dal documento del Commissario all’Agricoltura Hansen e del Vice presidente Fitto.

Coldiretti ritiene che vada mantenuto e rafforzato il principio del cd “eccezionalismo agricolo” tenendo, appunto, separati i fondi della Politica Agricola Comune, poiché solo in questo modo sarà possibile difendere la sovranità alimentare del continente in un momento di grandi tensioni e incertezze a livello globale.