Disagi in ospedale: “Distributore automatico fuori servizio da due mesi”

TERMOLI. Da oltre due mesi, il distributore automatico al terzo piano dell’Ospedale San Timoteo non è funzionante, causando disagi sia ai pazienti che agli operatori. La mancanza di acqua ha reso difficile per il personale e per i pazienti rifornirsi, soprattutto in mancanza di scorte sufficienti.

Alcuni operatori e pazienti, notando l’inefficienza del servizio, hanno espresso il loro disappunto scrivendo frasi di protesta sul vetro del distributore, che ormai risulta inutilizzabile. La situazione sta creando qualche difficoltà, e sarebbe auspicabile che il problema venisse risolto al più presto.

“Chiediamo che il problema venga risolto quanto prima, per garantire il giusto supporto e comfort sia ai pazienti che agli operatori”, chiedono a gran voce operatori e familiari dei pazienti ricoverati.