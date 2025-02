«Non dimenticate via delle Tamerici»

TERMOLI. Da un residente di via delle Tamerici, in contrada Casa la Croce, giunge questa segnalazione:

«Prendo atto di quanto è bravo l’assessore Miele a pubblicizzare l’operato suo e del Comune, ma posso affermare con determinazione che alla sua programmazione e vicinanza ai cittadini di questo quartiere è sfuggita via delle Tamerici visto che è almeno un paio di anni che la strada viene rattoppata con il misto che non fa altro che peggiorare la situazione delle buche. Qui si tratta di un intervento straordinario da fare e fare bene una volta sola e basta, senza pezze e misto e programmazione decennale. Auspico anche un intervento del comitato di quartiere Casa la Croce, so che alcuni anni fa fu costituito dai primi residenti della zona».