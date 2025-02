Continua l’esame della legge sulla sicurezza sismica in Regione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Roberto Di Baggio si è riunita nella mattinata la Terza Commissione permanente.

L’organismo consiliare ha continuato l’esame della proposta di legge regionale n. 18, concernente, “Norme per la riduzione del rischio sismico e riordino delle funzioni in materia sismica”. In particolare, i Commissari hanno preso atto delle note contenenti le osservazioni fatte pervenire sul testo in discussione dagli ordini professionale.

L’approfondimento della pdl continuerà nelle prossime sedute della Commissione.