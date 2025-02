Disavanzo e nuovo Piano sociale nella doppia seduta del Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il presidente Quintino Pallante, come concordato con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ha convocato per mercoledì 12 febbraio 2025 due sedute del Consiglio regionale, una la mattina e l’altra il pomeriggio.

La seduta antimeridiana, la n.4, con inizio lavori previsti per le ore 10.00, ha all’ordine del giorno la proposta di deliberazione, a firma del Consigliere Romano, ad oggetto “Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies e/o quinquies della L. 241/90 della Delibera del Consiglio regionale n. 36 del 12.12.2023, concernente il piano di rientro dal disavanzo di amministrazione ancora da ripianare al 31.12.2022”.

La seduta pomeridiana, la n. 5, invece, con inizio lavori previsto per le 15.00, così come richiesto dai Consiglieri Salvatore, Facciolla, Fanelli, Romano, Primiani e Gravina, sarà dedicata alla discussione del redigendo nuovo Piano Sociale regionale per discutere del redigendo “Piano Sociale regionale”, muovendo dalla trattazione della proposta di Mozione collegata, a firma degli stessi Consiglieri, avente ad oggetto “Nuovo Piano sociale regionale”.