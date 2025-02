CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e l’assessore al Bilancio, Gianluca Cefaratti, in merito alla nota stampa del consigliere regionale Roberto Gravina spiegano la situazione relativa ai fondi del 2022, non utilizzati nell’anno di riferimento con il governo Toma, e poi bloccati per le questioni relative alle riapprovazioni dei bilanci regionali degli esercizi degli anni precedenti.

La situazione relativa ai bilanci è stata sbloccata soltanto nel mese di dicembre 2024 e, quindi, non poteva essere pubblicato l’avviso relativo a quella somma. Abbiamo interloquito con il Ministero competente per la pubblicazione degli avvisi per le quote relative alle annualità 2023 e 2024 dell’Accordo di Programma 2022 – 2024, cercando di recuperare le quote del 2022, per ora bloccate per le ragioni sovraesposte. Stiamo aspettando che l’iter burocratico prosegua il suo corso e non appena ci saranno novità in tal senso, comunicheremo alle associazioni lo sblocco delle risorse.

È interesse di tutti il recupero di fondi destinati al terzo settore. Inoltre, sempre relativamente al Bilancio, stiamo attendendo il decreto Milleproroghe in cui è inserito l’emendamento di Forza Italia, a firma Damiani – Lotito, recentemente presentato, che prevede una proroga per l’approvazione del Bilancio regionale: «8-bis. In considerazione dell’esigenza ineludibile del principio della armonizzazione dei bilanci pubblici e ai fini del principio stabilito dall’articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), è consentito alla regione Molise, in deroga ai termini di approvazione dei bilanci pubblici, dettati dall’articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, un differimento dei termini previsti in via ordinaria per l’approvazione di documenti di bilancio, ivi compreso i rendiconti di cui all’articolo 63 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per gli anni 2022, 2023 2024 al 30 aprile 2025, per il riallineamento delle scritture contabili e delle relative parifiche della Corte dei conti».