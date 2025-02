Gravina (M5S): “Sanità in affanno, Regione e Asrem chiariscano i dati critici dei Lea”

CAMPOBASSO. Il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, dopo che il Ministero della Salute ha diffuso i dati sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 2023 che vedono il Molise non risultare adempiente a causa del mancato raggiungimento della sufficienza nell’Area della prevenzione, annuncia la presentazione di un atto in Consiglio regionale per chiedere trasparenza sui punteggi assegnati nei singoli sottogruppi dell’Area prevenzione e per sapere quali azioni sono state adottate da parte dell’Asrem o si intendono adottare per colmare le carenze riscontrate.

Secondo il monitoraggio pubblicato dal Ministero della Salute, il Molise ha registrato un punteggio di 58 nella prevenzione, inferiore al minimo richiesto di 60, mentre nell’Area ospedaliera il punteggio è stato di 62, ovvero poco sopra la soglia critica e in calo rispetto al punteggio ottenuto nel 2022. Nell’Area distrettuale la regione ha ottenuto un punteggio di 73.

“Ciò che deve farci riflettere è che il Molise non riesca a garantire livelli minimi di assistenza, mentre ben tredici regioni italiane raggiungono e superano la sufficienza“, ha dichiarato Gravina. “Questi dati confermano la gestione insufficiente della sanità regionale, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, un settore cruciale che dovrebbe alleggerire il carico sul sistema sanitario e migliorare la qualità della vita dei cittadini. È evidente che l’Asrem e chi ha la responsabilità politica del settore debbano fornire risposte chiare su queste criticità”.

“Non possiamo limitarci a leggere numeri negativi senza pretendere risposte e soluzioni. È per questo che chiederemo di conoscere nel dettaglio dove si registrano le maggiori criticità nella prevenzione e quali strategie l’Asrem e la Regione intendano introdurre per garantire un miglioramento concreto. Inoltre, anche sull’Area ospedaliera siamo appena sopra il minimo: servono azioni chiare per rafforzare il sistema sanitario molisano”, ha concluso Gravina.