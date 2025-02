Il Molise ricorda Sedati con Gianni Letta

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato, al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, all’evento nel corso del quale è stata scoperta una targa per onorare Giacomo Sedati, parlamentare molisano dal 1948 al 1984, anno della sua scomparsa, sindaco, Ministro, Sottosegretario, grande protagonista della politica del Secondo dopoguerra e tra i fautori, insieme alla generazione politica del suo tempo, della nascita della Regione Molise.

Roberti ha avuto modo di accogliere e salutare Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Governi Berlusconi, presente per l’occasione a Campobasso.



Roberti ha ricordato “l’On. Giacomo Sedati che, così come coloro che sono stati i protagonisti della classe politica molisana di quegli anni, è stato un politico lungimirante, vicino alle esigenze dei cittadini, sempre dalla parte dei più bisognosi. Sedati ha fatto tanto per il mondo agricolo molisano negli anni in cui, grazie al lavoro degli agricoltori, si reggeva l’economia della nostra regione. Noi dobbiamo prendere esempio da quella classe politica e da persone come Giacomo Sedati per il lavoro per il nostro Molise”.