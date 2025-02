La scelta: «Senza volti nuovi non andremo a votare»

GUGLIONESI. Si sono denominati “La scelta 2025”: Pia, Luisa, Antonio, Giovanni, Maria, Paolo, Luigi, Fabio, Luca, Franca, Francesco, Carmela, Mario e Fabrizio.

«Siamo un gruppo non politico, di cittadini Guglionesani che cerca e vuole far comprendere alla politica locale che è urgente un cambiamento generazionale.

Il tempo delle elezioni si avvicina, che sia giugno od ottobre poco conta. I partiti, le associazioni, i gruppi e i gruppetti si apprestano a trovare soluzioni e idee da mettere in campo. Giro di valzer su tanti nomi di probabili candidati sindaci, attacchi tra gruppi e grandi silenzi. Chi guarda a destra, chi a sinistra chi si colloca a metà. Ma un dato di fatto è certo tranne qualche gruppo o Partito, pare che l’andamento delle prossime comunali a Guglionesi sia sempre il solito modus operandi e i guglionesani restano inascoltati. Una politica che percorre la strada del tu fai il sindaco io faccio… che condurrà Guglionesi nel baratto. Nessuno degli attori in campo ha la capacità di adottare un cambio forte e generazionale, bande di vecchi attori della politica giocano a contendersi lo scarno più alto, basta mettersi la faccia addosso. Una politica lontano dai Guglionesi che vuole preservare i soliti giochetti, senza capire che noi guglionesani ci siamo scocciati dei soliti nomi, si eleggano da soli, si auto propongono senza comprendere che il loro tempo è finito, hanno distrutto Guglionesi e ancora oggi pensano essere loro la soluzione ai problemi, senza comprendere che sono loro il problema di Guglionesi, loro che per anni hanno amministrato senza avere visione, e soprattutto distruggendo Guglionesi. La comunità chiede un cambio forte e generazionale, basta con I soliti nomi che riproponete, basta con le solite persone, basta con chi guarda solo a sé stesso, basta! Questa volta non voteremo, se ci ripresentate sempre persone che hanno distrutto Guglionesi, maggioranza o minoranza che esse siano state in passato… Speriamo che questa volta il messaggio venga recepito in maniera chiara da chi fa politica a Guglionesi sempre. Abbiamo bisogno di gente nuova, che ami Guglionesi, basta con persone che stanno sempre pronte a candidarsi e non hanno l’umiltà di lasciare il passo ad altri. Questa volta lo diciamo con forza, basta coi soliti nomi, perché non avete amministrato bene, avete distrutto questa Comunità».