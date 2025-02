«L’attenzione di Stellantis nei confronti dello stabilimento di Termoli è sempre stata viva»

ROMA. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato oggi, lunedì 17 febbraio 2025, a Roma alla Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Al tavolo, tra gli altri, erano presenti il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

All’ordine del giorno, la discussione sullo sviluppo del volontariato, sui rapporti con le Regioni, sulle attività antincendio e sulle emergenze legate alla ricostruzione.

“Si è trattato di un momento di dialogo proficuo, nel corso del quale si è discusso della valorizzazione delle risorse umane impegnate nell’attività di protezione civile, sulle prime valutazioni inerenti alle possibili modifiche al Codice di protezione civile e sul potenziamento delle politiche di prevenzione”.

Nel corso di uno dei prossimi incontri con il Ministro, invece, l’attenzione si sposterà sull’analisi della campagna antincendio boschivo 2025 e delle relative risorse da mettere in campo.

Proprio da Roma, Roberti evidenzia che: “È di oggi la notizia che Stellantis ha deciso di ampliare la rete di fabbriche dedicate alle auto ibride, assegnando all’impianto di Termoli la produzione di cambi eDCT (Electrified Dual Clutch Transmission) con l’obiettivo a regime di trecentomila unità all’anno.

Stellantis, sempre oggi, ha voluto sottolineare come la decisione di portare a Termoli cambi eDCT “rappresenta il proprio impegno nelle fabbriche italiane, in linea con il piano industriale presentato lo scorso dicembre presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, sia i piani di sviluppo per gli stabilimenti francesi, oggetto di tre miliardi di euro di investimento negli ultimi cinque anni, volti a consolidare la competenza di Stellantis nella produzione di propulsori e componenti per veicoli elettrici a batteria e ibridi”.

“Questa notizia – il commento del Presidente Francesco Roberti – rappresenta la migliore risposta per chi conosce poco e male gli impegni che sono stati assunti durante i tavoli nazionali al Mimit. L’attenzione di Stellantis nei confronti dello stabilimento di Termoli è sempre stata viva e il polo industriale molisano è sempre stato citato nei vari piani industriali. Inoltre, i rapporti con la governance di Stellantis sono ottimi e c’è collaborazione e confronto”.

In coincidenza con questa bella notizia, rispetto alla quale non sono mancati coloro che, forse, auspicavano soluzioni diverse per mera propaganda politica, il consigliere regionale Roberto Gravina che fa? Interroga il Presidente della Regione, affermando come da due anni non si parli in Consiglio regionale di sistema idrico regionale, dimenticando, forse, come l’8 ottobre 2024, a Palazzo D’Aimmo, si sia discusso sull’argomento, attraverso un Consiglio monotematico, al quale furono invitati Molise Acque e Grim.

“Chiarisca il consigliere Gravina quali sono le interpellanze non discusse, che furbescamente non menziona – ha concluso Roberti – Ricordo che a dirigere i lavori dell’Aula è il Presidente dell’assise consiliare, il quale avendo inserito le interpellanze nei lavori d’Aula ha dimostrato la volontà del Consiglio di discuterle. Noi, intanto, aspettiamo che lo stesso Gravina relazioni sullo stato dei depuratori della città di Campobasso, sull’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e sulle responsabilità di chi doveva controllare e non lo ha fatto. Sicuramente, a breve, dovremmo dare chiarimenti alla collettività”.