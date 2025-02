Medici di famiglia, Cofelice: “Ridiamo il giusto valore alla categoria”

TERMOLI. “Ridare dignità al medico di famiglia nella sua autonomia professionale. Questo l’appello che ha fatto il nostro Leader l’On. Maurizio Lupi con una richiesta ufficiale al Ministro della Salute Orazio Schillaci; noi non possiamo fare altro che sostenere pienamente le sue parole”, si è espresso così il Coordinatore per il Molise di Noi Moderati, il Consigliere Regionale, Delegato per Turismo e Cultura Fabio Cofelice.

“I medici di medicina generale non possono essere considerati professionisti di serie B ed i primi che devono riconoscere questo grande valore sono gli stessi studenti che hanno scelto la facoltà di medicina”, così il Consigliere Cofelice che ancora ha dichiarato: “Alla Politica il compito di mutare questa errata e pericolosa percezione; dobbiamo essere parte attiva di un processo teso a ridisegnare la struttura dell’apparato sanitario.

Non dimentichiamo che i primi ad instaurare un rapporto umano, oltre che sanitario, con i pazienti sono proprio i medici di famiglia; sono loro le sentinelle, coloro che hanno il compito di capire, indagare e indirizzare la persona.

Un contributo determinante e spesso decisivo sullo stato di salute e sulla vita stessa del paziente, dipende dalla professionalità dei medici generalisti.

Se pensiamo al nostro Molise, costituito principalmente da piccoli comuni popolati da persone anziane, la prima interfaccia con la salute dei cittadini sono i medici di famiglia. I tempi ormai – questa la conclusione di Cofelice – sono maturi per intraprendere un percorso che dia nuove prospettive per costruire insieme una sanità più forte e maggiormente vicina ai territori; un processo virtuoso in cui i medici di famiglia e di continuità assistenziale possono e devono esserne i principali protagonisti”