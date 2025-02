Roberti indagato, le reazioni politiche

CAMPOBASSO. In seguito alle ultime notizie riguardanti l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Campobasso che ha coinvolto il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, si è aperto un ampio dibattito sulla trasparenza delle istituzioni e sul ruolo che le figure politiche devono ricoprire in situazioni delicate come questa.

In questo contesto, è indetta una conferenza stampa di tutti i consiglieri regionali di minoranza, oggi – 26 febbraio – alle ore 15.00 presso la Biblioteca del Consiglio Regionale.

“Il garantismo è un principio sancito dalla Costituzione italiana e il governatore del Molise Francesco Roberti è ovviamente innocente fino a prova contraria. Su questo c’è ben poco da discutere, ma credo che lo stesso adesso debba spiegare pubblicamente i fatti, perché ricopre attualmente un importante ruolo istituzionale e le istituzioni non possono non essere trasparenti. La giustizia farà come sempre il suo corso, ma la vicenda ha una connotazione politica che richiede degli obblighi chiari da parte del governatore”.

Lo dichiara in una nota il segretario di Sinistra Italiana Molise Vincenzo Notarangelo.