«Tutte le persone devono trovare spazio nella società, basta spargere odio»

TERMOLI. A chi vorrebbe rimpatriare gli immigrati, si contrappone, invece, il messaggio solidale di chi vuole «una società inclusiva in cui i migranti, ma non solo migranti e le migranti, ma qualsiasi persona sia integrata e abbia il suo spazio e troviamo veramente ridicolo e imbarazzante che vengano autorizzati dei presidi fatti solo per spargere e seminare odio».

E’ quanto diffuso ieri mattina, a pochi metri dal banchetto di CasaPound Molise, dagli attivisti del comitato molisane e molisani antifascisti, che hanno animato un flash mob sul Corso Nazionale.

Iniziativa assunta in protesta contro l’autorizzazione rilasciata alla raccolta firme e chiaramente sul contenuto della campagna promossa contro gli immigrati irregolari.

Cartelli, slogan e anche canzoni come ‘Bella Ciao’, mostrati e intonati da giovani e meno giovani, con una partecipazione nutrita.