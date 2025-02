“Sapori d’Amore – Love”: cena-spettacolo con musica live, un San Valentino speciale alla locanda San Giorgio

TERMOLI. Subito un evento speciale, quello da vivere e soprattutto degustare alla Locanda-trattoria San Giorgio, in via Fratelli Brigida, in un clima particolare, quello della serata ‘romantica’ di San Valentino, in programma venerdì 14 febbraio.

L’accoglienza proverbiale di Gerardo Gesualdo, Mariana Baluchova e Bruno Staniscia, è sinonimo di garanzia ed è stata confezionata una proposta qualità-prezzo irrinunciabile.

Una cena suggestiva tra sapori e musica.

La Locanda-trattoria San Giorgio, rinomata per la sua cucina che esalta i sapori di mare e del territorio, ha in serbo una serata indimenticabile per il prossimo San Valentino.

Venerdì 14 febbraio 2025, la locanda ospiterà “Sapori d’Amore – Love”, un evento speciale dedicato agli innamorati, che potranno vivere un’esperienza culinaria unica accompagnata da musica dal vivo.

Un menù raffinato per una serata romantica: per l’occasione, la Locanda San Giorgio ha preparato un menù esclusivo che delizierà i palati più esigenti:

Antipasti: Mix di antipasti di mare freddi,

Primo Piatto: Tagliolini freschi al sugo di astice,

Secondo Piatto: Filetto di spigola al cartoccio aromatizzato con frutti di mare,

Contorno: Insalata verde o mista,

Dessert: Tortino al cioccolato cuore caldo.

Bevande incluse: Acqua, caffè e vino.

Il tutto sarà servito in un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per celebrare l’amore e la compagnia della propria dolce metà.

Una vera e propria cena-spettacolo, con la musica dal vivo dei mitici “I Super 2”: Franco e Paolo, che con la loro musica dal vivo offriranno uno spettacolo coinvolgente, creando l’atmosfera ideale per un San Valentino all’insegna del romanticismo e del divertimento.

Prenotazioni e Informazioni:

Il costo della cena, inclusi spettacolo e bevande, è di 55 euro a persona. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione.

Per riservare il proprio tavolo, è possibile contattare la Locanda San Giorgio ai seguenti numeri: 0875 704384 – 347 1591147 -335 1335575.

L’evento si terrà presso la Locanda-Trattoria San Giorgio, situata in Corso Fratelli Brigida 20/22 a Termoli.

Non perdete l’occasione di festeggiare San Valentino in un luogo dove tradizione, gusto e passione si fondono per regalare un’esperienza unica!