“Industria e scuola, idee per il futuro”: il “Majorana” premiato al Cosib

TERMOLI. La quarta edizione del concorso “Industria e scuola, idee per il futuro”, promosso dal Cosib per l’anno scolastico 2024-2025, si è tenuta ieri, martedì 25 febbraio, presso l’Auditorium del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno.

Il tema per le scuole secondarie di secondo grado è stato “Intelligenza Artificiale ed Industria: sfide ed opportunità̀ per il futuro”.

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando l’industria moderna attraverso l’automazione dei processi, l’ottimizzazione della produzione e l’aumento dell’efficienza operativa.

Grazie all’IA, le imprese possono analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, migliorare la manutenzione predittiva delle macchine, ridurre i tempi di inattività e personalizzare i prodotti secondo le esigenze del cliente.

Inoltre, l’IA facilita l’implementazione di sistemi di qualità più rigorosi e la riduzione degli sprechi, contribuendo così a un’economia più sostenibile e competitiva. In sintesi, l’intelligenza artificiale rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità offerte dall’industria 5.0.

A vincere è stato lo studente Giuseppe Di Renzo, della classe 3B AT dell’Istituto “Ettore Majorana” di Termoli. Supportato dai professori Patrizia Arielli e Antonio Zupa, Giuseppe ha prodotto un progetto di ricerca sul ruolo delle industrie nella creazione di smart cities ecologiche e una presentazione multimediale sulle soluzioni sostenibili legate all’Intelligenza Artificiale.

L’iniziativa del Cosib si conferma così come un ponte tra formazione e territorio, mettendo in evidenza la necessità di unire le risorse rappresentate dai nostri giovani alle capacità produttive del nucleo industriale.