Manutenzione del verde e allaccio fognario: divieti e obblighi

TERMOLI. L’ordinanza n. 61 del 27 febbraio 2025, firmata dal Comandante della Polizia Locale di Termoli, ha disposto la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in via Asia, via Giappone e via India per consentire l’esecuzione di lavori di allaccio fognario al nuovo fabbricato da asservire, in programma dal 3 all’8 marzo 2025. Durante il periodo indicato, sono previsti divieti di sosta, restrizioni viabilistiche e deviazioni del traffico veicolare per garantire la sicurezza degli operai e degli utenti della strada. La circolazione sarà regolamentata, con la creazione di un senso unico alternato per il traffico e la protezione dei pedoni.

La ditta Gr service S.r.l.s. che eseguirà i lavori ha confermato l’impegno a ridurre al minimo i disagi per i residenti e i passanti, provvedendo a garantire il passaggio dei veicoli di emergenza e a ripristinare la viabilità al termine delle operazioni. Inoltre, è previsto l’impiego di segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, a garanzia della sicurezza stradale.

Contemporaneamente, l’ordinanza n. 60 del 27 febbraio 2025, riguardante i lavori di manutenzione del verde urbano, stabilisce misure analoghe per la zona di via del Molinello. Qui, la circolazione veicolare sarà interrotta durante l’intervento di potatura dei tigli, con divieti di transito e l’uso di una piattaforma aerea per eseguire i lavori in sicurezza. Anche in questo caso, la ditta esecutrice si impegna a minimizzare i disagi, attraverso segnaletica adeguata e deviazioni temporanee.

Le ordinanze, che hanno come obiettivo la sicurezza e la tutela della circolazione, stabiliscono rigide misure per il corretto svolgimento dei lavori, con particolare attenzione alla protezione dei pedoni e dei mezzi di emergenza.