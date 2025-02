Ricostruzione post sisma 2018: Roberti riconfermato dal Governo come commissario per tutto il 2025

BASSO MOLISE. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, resta in carica come commissario post sisma del 2018.

L’incarico era scaduto il 31 dicembre scorso, ed è stato prorogato al 31 dicembre 2025 l’incarico di commissario post sisma 2018.

La formalizzazione è avvenuta col dpcm del 13 gennaio scorso, a firma del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano.

Il terremoto del 2018 ha causato ingenti danni in diversi comuni della provincia di Campobasso, richiedendo l’intervento di un Commissario Straordinario per coordinare le attività di ricostruzione e di ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate. Il Dpcm 13 gennaio 2025 ribadisce la necessità di una guida stabile e competente per portare avanti le operazioni di ricostruzione, assicurando continuità nelle attività già avviate. Francesco Roberti, nella sua qualità di Commissario Straordinario, avrà il compito di: coordinare gli interventi di ricostruzione e recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale; gestire i fondi destinati alla ricostruzione con trasparenza ed efficienza; assicurare il rispetto delle normative e delle tempistiche stabilite per il completamento dei lavori; collaborare con le amministrazioni locali, regionali e nazionali per facilitare l’attuazione dei piani di intervento. Il decreto è stato ammesso alla registrazione presso la Corte dei Conti il 22 gennaio 2025 con il numero 194, confermandone la validità e l’efficacia.

I Comuni interessati sono: Montecilfone, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montorio dei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Tavenna.