Che adrenalina con ‘The Night Skinny’ al Players Club di Sanremo

TERMOLI. L’energia era alle stelle quando Luca Pace, in arte The Night Skinny, ha preso il palco del Players Club di Sanremo. Il termolese, uno dei produttori più influenti della scena rap italiana, ha portato tutta la sua carica in un evento che ha unito la tradizione musicale della città con la sua visione innovativa. Con il suo stile inconfondibile, The Night Skinny ha regalato un’esperienza unica, confermando ancora una volta il suo posto tra i protagonisti della musica contemporanea.

Classe 1983, Luca Pace è un produttore musicale che ha lasciato il segno nella scena rap e trap italiana. Originario di Termoli, The Night Skinny è un ingegnere del suono che ha iniziato la sua carriera nel milanese, diventando uno dei nomi di punta nel panorama musicale. Tra le sue prime collaborazioni di rilievo, ricordiamo quella con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip hop, per l’album Metropolis Stepson, uscito per Relief Records EU.

Con il tempo, The Night Skinny ha saputo farsi un nome non solo come produttore, ma anche come figura centrale di una scena musicale in continua evoluzione. Ha lavorato con artisti come Sfera Ebbasta, Ghali, Marracash e tanti altri, portando la sua visione sonora unica nel rap e nella trap italiana.

Durante l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, un altro momento che ha catturato l’attenzione è stata la foto di The Night Skinny al fianco di Bresh. Sebbene non fosse presente sul palco, il suo supporto a Bresh è stato visibile a tutti.