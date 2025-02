Gabry Ponte ‘chiuderà’ il Carnevale di Larino

LARINO. Un Carnevale infinito a Larino, quello del 50ennale: ci sarà la notte delle soprese.

«E che notte, quella vissuta da tutto il mondo del Carnevale di Larino. Allo scoccare della mezzanotte, lì dove le idee sono diventate opere, giganti di cartapesta, abbiamo voluto scoprire l’evento unico che chiuderà la 50esima edizione del nostro Carnevale.

Una sorpresa imperdibile per tutti gli amanti della musica dance: al Carnevale di Larino un evento speciale che lascerà senza parole i partecipanti. Il prossimo 15 marzo, Gabry Ponte, uno dei DJ più amati e iconici d’Italia, sarà il protagonista di uno show che promette di far esplodere l’energia contagiando gente di ogni dove. Il nome del super ospite, l’abbiamo voluto tenere nascosto fino a questa notte ed abbiamo utilizzato i nostri canali social per rivelarlo al pubblico.

Sarà un’occasione unica per assistere ad una performance dal vivo di uno degli artisti più influenti della scena musicale mondiale. Gabry Ponte, noto per il suo stile inconfondibile e per i successi che hanno segnato la musica internazionale, sarà pronto a far ballare e divertire tutti i presenti con un set esclusivo che rimarrà nella memoria di chi avrà la fortuna di partecipare. La sua carriera, fatta di hit clou, lo ha reso una leggenda del dancefloor, e ora è pronto a portare ufficialmente la sua magia a Larino.

Il Carnevale di Larino, con la sua atmosfera unica e coinvolgente, si prepara a vivere una notte straordinaria grazie a questo evento speciale destinato a restare tra le pagine storiche del Carnevale di Larino, tra i cinque migliori carnevali d’Italia.

Dunque, prendete nota, anzi non prendete impegni per il 15 marzo 2025. Gabry Ponte ci accompagnerà, a partire dalle ore 21, presso il Campo Sportivo comunale, nell’evento speciale che chiuderà l’edizione numero 50 del Carnevale di Larino.