Il duo chitarristico “Forme” a TermoliMusica 2025

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” propone il concerto “Forme” della XXI edizione di Termoli Musica 25 con il duo chitarristico formato da Mario Cosco e Ignazio Viola, presso l’Auditorium di via Elba a Termoli, domenica 2 marzo 2025 alle ore 18. Il programma prevede sonate di J. P. Schiffelholtz, J. Duarte, F. Margola, M.D. Pujol.

Mario Cosco e Ignazio Viola hanno condiviso, nel corso di un’attività musicale trentennale, molteplici esperienze concertistiche, di vita e di insegnamento. Entrambi diplomati al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sotto la guida del M° Guido Margaria, hanno poi concentrato il proprio interesse principalmente sulla musica cameristica con chitarra e in particolare, insieme ad Enrico Negro, nel progetto del Vivaldi Guitar Trio. Con questa formazione sono risultati vincitori di Concorsi nazionali ed internazionali e hanno svolto un’intensa attività concertistica, in Italia e in Europa, realizzando incisioni discografiche e revisioni per la pubblicazione a stampa di numerosi brani di autori contemporanei.

Il programma proposto in questo concerto abbraccia vari secoli di musica, nella ricerca di un rapporto tra le varie forme musicali che queste epoche hanno espresso.