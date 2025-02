Sonorità ed emozioni della musica popolare col duo Giusy e Luciano Pompilio

TERMOLI. Il concerto “Las Lágrimas de Amor y Popular Anime”, che ha visto protagonisti la cantante Giusy Miriam Pompilio e il chitarrista Luciano Pompilio, ha offerto un’esperienza musicale intensa e unica per il pubblico della Rassegna Termoli Musica 25, all’Auditorium di via Elba nella serata di domenica 2 febbraio.

Il duo ha presentato uno spettacolo capace di esplorare le sonorità e le emozioni della musica popolare, attraverso un programma suddiviso in due periodi diversi e particolari, che hanno un unico sentimento in comune: la passione. Nella prima parte la passione rappresentata è trattenuta, nascosta, fatta di sguardi rubati, sentimenti tormentati. Nella seconda parte, la passione è viscerale, sia di gioia che di tristezza, libera di esprimersi in un contesto popolare e scevro da ogni pregiudizio.

Giusy Miriam Pompilio, con la sua voce dolce e potente, è stata capace di trasmettere sia la dolcezza che la malinconia tipiche delle storie popolari, ma anche una forza inaspettata quando si trattava di raccontare emozioni più complesse. Luciano Pompilio, dal canto suo, ha accompagnato il concerto con arrangiamenti ricchi e raffinati, mescolando elementi della musica classica con influenze della musica popolare.

Il risultato è stato una performance in grado di toccare le corde più intime degli ascoltatori. La giovane soprano, con la sua presenza scenica e la capacità di leggere i sentimenti attraverso la musica, ha saputo coinvolgere chi la stava ascoltando, grazie anche all’abilità del chitarrista nel costruire atmosfere e paesaggi sonori, catturando l’attenzione di un pubblico variegato che ha accolto con entusiasmo lo spettacolo. “Las Lágrimas de Amor y Popular Anime” non è stato solo un concerto, ma un viaggio emotivo, culturale e musicale.

Il prossimo appuntamento della rassegna è il 23 febbraio con il Trio Amaj, composto dai violinisti Antero e Joseph Arena e dalla pianista Maria Assunta Munafò, all’Auditorium di via Elba alle 18:00.