Trio Amaj, ensemble musicale unico che incanta la platea

TERMOLI. Domenica scorsa, 23 febbraio, alle 18, l’Auditorium di via Elba a Termoli ha ospitato una performance straordinaria nell’ambito della Stagione Concertistica Termoli Musica 25: a esibirsi il Trio Amaj, un ensemble musicale unico composto dai violinisti Antero Arena, Joseph Arena e dalla pianista Maria Assunta Munafò, una formazione molto rara che ha incantato il pubblico con un emozionante concerto per due violini e pianoforte.

Questo Trio si distingue non solo per la qualità tecnica e interpretativa dei suoi membri ma anche per il forte legame familiare che li unisce, creando un’alchimia musicale che si riflette nell’armonia e nell’intensità delle loro performance. Gli artisti hanno presentato una selezione di brani che hanno esplorato le potenzialità espressive dei due violini in dialogo con il pianoforte, spaziando tra diverse tradizioni musicali e stili.

La serata è iniziata con la “Suite Op. 71” di Moriz Moszkowski, un pezzo ricco di eleganza e virtuosismo, che ha messo subito in evidenza la maestria tecnica del trio. A seguire, l’interpretazione della celebre “Danse Macabre Op. 40” di Camille Saint-Saëns ha aggiunto un tocco di mistero e inquietudine, con il violino solista che evocava il suono dell’orologio a mezzanotte e il pianoforte che accompagnava la danza macabra con intensità. Il Trio Amaj ha poi proseguito con il virtuosistico “Navarra” di Pablo de Sarasate, una composizione spagnola che ha esaltato la sinergia tra i due violini, impegnati in un dialogo sfrenato e frenetico, mentre il pianoforte sosteneva la parte ritmica con energia. Quindi è stata la volta della “Danza spagnola” da “La vida breve” di Manuel de Falla, un omaggio alla tradizione musicale andalusa, prima di concludere il concerto con la potente e coinvolgente “Danza rituale del fuoco”, sempre di de Falla, che ha creato un’atmosfera di passione e intensità, coinvolgendo il pubblico in un turbine di suoni e ritmi travolgenti.

Il concerto ha ricevuto una calorosa accoglienza dal pubblico, che ha apprezzato l’incredibile intesa e la qualità sonora dell’esibizione.

Il prossimo appuntamento della rassegna è domenica 2 marzo con il concerto “Forme” del duo chitarristico composto da Mario Cosco e Ignazio Viola, all’Auditorium di via Elba alle 18.