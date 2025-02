Waiting for the day, nuovo singolo dei Broken Pence

MONTENERO DI BISACCIA-MILANO. I Broken Pence tornano con un brano intenso e carico di emozione: “Waiting for the Day”, il loro quarto singolo, conferma la loro evoluzione artistica e la capacità di toccare corde profonde nell’animo degli ascoltatori. Con il loro inconfondibile sound gothic metal, il gruppo affronta temi di resilienza, forza interiore e lotta contro l’oscurità interiore, il tutto avvolto da un’atmosfera potente e suggestiva.

La canzone conferma il sound distintivo del gruppo, composto dalla cantante Lara Labombarda, originaria di Montenero di Bisaccia ma residente a Milano, insieme a Raffaele Volpe al basso e Pierpaolo Bossi alla chitarra. Lara, nota anche nel suo paese natale.

“Waiting for the Day” è un viaggio sonoro che racconta sfide e rinascite, con chitarre taglienti, ritmiche incalzanti e una melodia avvolgente che si intreccia perfettamente con un testo profondo e viscerale. “Run, run, I am not like Icarus close to the sun / Run, run, I’m iron made, I’m stronger than gun”, canta la band, evocando immagini di resistenza e determinazione.

“Questo brano è il riflesso della nostra lotta interiore e della volontà di non arrendersi mai – spiegano i Broken Pence –. È un inno a chi combatte ogni giorno per superare ostacoli e paure.”

Con “Waiting for the Day”, i Broken Pence rafforzano la loro identità musicale e si impongono come una delle band più promettenti della scena gothic metal. Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e promette di conquistare gli appassionati del genere.