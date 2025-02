Gigafactory al passo d’addio? «Servono progetti alternativi»

TERMOLI. La fuga in avanti del numero uno di Totalenergies, che ha fatto intendere come la Gigafactory francese potrebbe restare l’unica nel perimetro Acc in Europa ha scombussolato ancora una volta gli ambienti sindacali territoriali, visto che i progetti nel limbo sono quelli di Termoli e Kaiserslautern (in Germania).

A una settimana dalla manifestazione di Bruxelles, del 4 febbraio scorso, a cui ha partecipato il segretario della Fim-Cisl Molise, Marco Laviano, riuniti nella sede sul Corso Nazionale i rappresentanti sindacali di stabilimento, che hanno riportato gli umori sempre più disincantati dei lavoratori della principale fabbrica molisana.

Nell’intervista a Laviano, i dubbi e le perplessità che questo primo semestre 2025 stanno aumentando, piuttosto che scemare.