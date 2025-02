«Non vogliamo più città e quartieri ostaggio degli immigrati irregolari»

TERMOLI. CasaPound Molise è scesa in piazza ieri mattina, a Termoli, per la raccolta firme per la Remigrazione: «Remigrazione degli immigrati irregolari unica soluzione concreta contro aumento degrado e criminalità.

Per anni la nostra voce si è levata solitaria contro l’immigrazione incontrollata, mentre tutti gli altri minimizzavano. Oggi la realtà ci presenta il conto e ci parla di intere zone e quartieri ostaggio di immigrati, con le baby gang straniere che ormai spadroneggiano anche nelle nostre città».

Una iniziativa che ha riscontrato acerrima avversione, da parte di coloro che l’hanno ritenuta inopportuna, ma da Agostino Di Giacomo, promotore del banchetto, è giunta la risposta. incentivando altresì il rimpatrio volontario verso i paesi d’origine per tutti i discendenti d’immigrati nati in Europa, attraverso strumenti di collaborazione diplomatica ed economica con i paesi d’origine. Vogliamo incentivare un discorso identitario che metta al centro il concetto: un popolo, una terra».