Prevenzione e diagnosi precoce, l’impegno della Lilt

TERMOLI. Il pomeriggio di lavoro ha concluso, martedì scorso, la festa dei 25 anni Lilt.

Termoli. Nel pomeriggio, la Lilt della provincia di Campobasso, presso l’Aula Adriatica dell’Università del Molise a Termoli, ha tenuto la seconda parte degli incontri, organizzati in occasione dei festeggiamenti per i suoi 25 anni di attività.

L’associazione provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, scrive una pagina importante nella storia della prevenzione oncologica in Molise, questo risultato è il frutto del lavoro di tanti volontari e soci che non hanno fatto mai mancare il loro aiuto.

Illustri professionisti hanno partecipato al workshop “Prevenzione e diagnosi precoce”.

Nel corso dei lavori sono stati trattati i seguenti argomenti: L’importanza della diagnosi precoce, la gestione della paziente con neoplasia mammaria, supporto psicologico per pazienti e familiari, l’alimentazione sana il primo passo per prevenire i tumori.

Il dottor Gianluca Coppola, medico chirurgo presso Brest Unit del Molise (centro multidisciplinare di senologia) presso Asrem, ha illustrato quali sono oggi gli obiettivi della chirurgia oncologica nella neoplasia mammaria: controllo locale, sopravvivenza e ripresa locale e sistemica, risultato estetico ottimale. Il dottor Coppola ha concluso il suo intervento con una massima del prof. Umberto Veronesi che sintetizza qual è il nuovo approccio posto nelle cure dei pazienti oncologici: “dal trattamento massimo tollerato al minimo trattamento efficace”.

La dott.ssa Rita Merla, Radiologo presso Ospedale di Campobasso, ha sottolineato nella sua relazione quanto sia fondamentale l’impiego delle tecnologie innovative, la nuova frontiera dell’imaging senologico e le prospettive future quale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella diagnosi.



A seguire la tavola rotonda “il futuro della prevenzione oncologica nel Molise”. Il Prof. Giovanni Villone del dipartimento medicina e scienze della salute (Unimol), nel suo intervento ha dichiarato: “la Lilt che con collabora con l’istituzione universitaria, ha un grande peso nell’aiutare a chi non è paziente quale prevenzione va fatta”, inoltre ha aggiunto: “l’università, fa assistenza, ricerca e didattica. Il compito di formare ragazzi che sono dei medici in formazione che in materia oncologica devono sapere quali sono gli strumenti di prevenzione primaria, secondaria e terziaria che oggi sono a disposizione”. Il dottor Francesco Palumbo, coordinatore comitato scientifico della Lilt di Campobasso: “la Lilt grazie al contributo del 5 per mille, finanzia progetti di ricerca che apportano un contributo fattivo al sistema sanitario nazionale. Attraverso i bandi di ricerca i risultati ottenuti vengono poi condivisi con le altre istituzioni”. Nel corso del dibattito si parlato del valore della rete di collaborazione fra istituzioni e associazioni che di occupano di oncologia.



Il dottor Giovanni Fabrizio, medico, già primario di chirurgia oncologica e presidente emerito della Lilt di Campobasso, nel suo intervento ha espressamente ribadito quanto sia importante che la collaborazione anche scientifica della Lilt si apra a tutte le istituzioni e realtà associative che si occupano di prevenzione oncologica sul territorio. Nel corso del dibattito è stato osservato quanto sia fondamentale il ruolo del medico di medicina generale nella prevenzione e nella cura alla lotta ai tumori, in particolare il coinvolgendo dei propri assistiti agli screening effettuati nelle campagne di prevenzione oncologica.

La dottoressa Carmela Franchella nel ringraziare i relatori intervenuti ha illustrato il calendario degli eventi 2025, una serie di attività di prevenzione e screening che si eseguiranno nei comuni della provincia di Campobasso da febbraio a dicembre. A chiudere i lavori la performance teatrale dell’attrice Barba Petti e dal Cantante musicista Dario Tanno. A conclusione dei festeggiamenti i saluti finali e il taglio della torta.

Tra i numerosi progetti e iniziative presentate dall’associazione segnaliamo: il progetto “Camper della Salute” di Lilt di Campobasso, verso una prevenzione di prossimità, il progetto, comunque, servizio gratuito di estetica oncologica, lo sportello oncologico per il recupero del benessere psico-sociale dei malati oncologici.

Per maggiore informazione o prenotazioni rivolgersi alla segreteria della LILT CB in via del Molinello, 1 a Termoli dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Telefono 0875.714008 email segretaria.lilt@legatumoricb.it.

A tutti Volontari e Soci della Lilt di Campobasso i suoi migliori auguri per il lavoro svolto e i tanti prestigiosi risultati ottenuti in campo di prevenzione tumori.

Giuseppe Alabastro