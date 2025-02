Il videomessaggio di Roberti «Sono sereno e tranquillo, continuerò a lavorare come sempre»

TERMOLI. Dopo la nota stampa di stamani, arriva anche il videomessaggio del Governatore del Molise, Francesco Roberti, che interviene sull’inchiesta in cui è stato coinvolto:

«Sono sereno e tranquillo – ribadisce Roberti – in questo momento i miei legali stanno visionando tutta la documentazione del fascicolo, è giusto che sia i magistrati sia i legali facciano il proprio lavoro con tutta tranquillità e sono pronto a essere ascoltato, per cui io continuerò a lavorare anche perché sono fatti riferibili al 2020-2021, non alla mia funzione di presidente».