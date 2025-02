“Vicin a Vu”: centinaia di anziani assistiti da “Comuni in rete”

MONTENERO DI BISACCIA. Il Comune di Montenero di Bisaccia (Capofila), insieme con i Comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni, ha presentato stamani, in conferenza presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia, il progetto “Vicin a Vu” (Vicino a Voi), un’importante iniziativa volta al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali nelle comunità interne del Molise.

L’incontro, aperto anche alla cittadinanza, ha illustrato nel dettaglio le azioni già realizzate e quelle in programma, le modalità di attivazione dei servizi e i benefici concreti per la comunità locale, con particolare attenzione alle persone anziane e fragili che necessitano di un supporto continuo e di prossimità.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti la sindaca di Montenero di Bisaccia Simona Contucci, l’Incaricato di E.Q. del Comune di Montenero di Bisaccia, Paolo Borgia, il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, senatore Costanzo Della Porta, il sindaco di Petacciato Antonio Di Pardo, il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Termoli (Asrem) Giovanni Emilio Giorgetta, Giuseppe Pasquale Fazio (Consorzio Magma Sociale) e alcuni dipendenti delle cooperative impegnate nei servizi attivati.

Tanta la gente accorsa nella sala consiliare, visto il coinvolgimento dei vari comuni, tra cui anche altri amministratori.

Il progetto, destinato ai residenti dell’area, finanziato dal Pnrr missione 5 componente 3 investimento 1.1.1 attualmente in capo al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud – Presidenza del Consiglio dei Ministri, punta a rafforzare e innovare i servizi di assistenza domiciliare per gli anziani, introducendo figure professionali fondamentali come l’infermiere di comunità e l’ostetrica di comunità.

Tra gli obiettivi vi è quello di costruire un modello di assistenza più efficace e accessibile, con soluzioni all’avanguardia quali il telesoccorso e il telecontrollo, strumenti essenziali per la prevenzione e la gestione di situazioni di emergenza; non è di minore importanza, poi, l’impiego di Operatori Socio-Sanitari e Operatori Socio-Assistenziali, oltre al sostegno concreto di questo progetto alla Sanità sul territorio e alla medicina di prossimità, grazie proprio agli interventi a domicilio che mirano a ridurre la pressione sui presidi ospedalieri.

I beneficiari anziani, maggiori di anni 65, dei servizi di assistenza domiciliare, trasporto anziani, percorsi di vita e ginnastica riabilitativa e telesoccorso.

I servizi sono riservati esclusivamente a cittadini residenti nei Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni e avranno durata dalla data di avvio degli stessi a tutto il 30/06/2025 (salvo eventuali proroghe). I servizi si rivolgono a cittadini anziani che necessitano di prestazioni socioassistenziali per la gestione di sé, dell’ambiente di vita, delle relazioni, per la realizzazione di semplici attività esterne e di attività di trasporto. In particolare, i servizi sono destinati unicamente ad anziani ultrasessantacinquenni, in condizione di fragilità sociale e limitata autonomia.

I servizi di assistenza domiciliare contano 113 utenti; ginnastica riabilitativa 51 utenti; trasporto sociale 29 utenti; telesoccorso 40 utenti, servizio infermieristico e di prevenzione sanitaria 83 utenti.

Notevole anche l’impatto occupazionale, con 27 figure inserite nel progetto, che mira a fare rete e tracciare anche la rotta sul futuro: 17 assistenti domiciliari, 7 Oss, 1 fisioterapista, 1 ostetrica e un infermiere di comunità.