Le ragazze della Delfina Volley vincono a Montenero

TERMOLI. Le ragazze della Delfina Volley School non si fermano mai: ancora una vittoria e conservano il primato in classifica. Liquidata la Volley Black Mount Montenero in tre set.

La squadra allenata da mister Alfredo Mottola, dopo una lunga sosta di campionato ha ripreso con il piede giusto il cammino in Prima Divisione, lì dove lo aveva lasciato.

Le assenze di alcune ragazze, ha portato a qualche cambio di ruolo in occasione di questa gara, ma la musica non è cambiata.

Un match a senso unico, condotto sin dalle prime battute di gioco da Di Felice e compagne che hanno confermato nelle singole azioni di gioco il proprio potenziale e il lavoro svolto in palestra.

La Volley Black Mount allenata da Dragani, non è riuscita a contrastare l’attenzione e la lucidità del team Delfina che ha chiuso il gioco in poco più di un’ora.

Volley Black Mount vs Delfina Volley School Termoli 0-3: (14-25; 14-25; 16-25).