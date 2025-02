Pronta al riscatto: Termoli Pallavolo in trasferta ad Alba Adriatica

TERMOLI. Questa sera, sabato 1° febbraio 2025, alle ore 19:00, presso il Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica in via degli Oleandri, si disputerà l’undicesima giornata di campionato tra Pallavolo Alba Adriatica e Asd Termoli Pallavolo. Un incontro atteso, che vedrà due squadre pronte a darsi battaglia sul parquet per conquistare punti preziosi in classifica. A dirigere la gara ci saranno il primo arbitro Fabio Cocco e il secondo arbitro Giulia Bruno.

Per Termoli Pallavolo, reduce da prestazioni altalenanti alla fine del 2024, il nuovo anno sembra portare una forte ripresa. Questa partita rappresenta un’occasione fondamentale per ritrovare definitivamente ritmo e fiducia. Dall’altra parte della rete, Alba Adriatica, solida tra le mura amiche, cercherà di imporsi con il suo gioco dinamico e compatto. Tuttavia, il divario tecnico a favore dei termolesi potrebbe fare la differenza.

Il pubblico del Palazzetto abruzzese è pronto a vivere una serata di grande sport, con la speranza che l’impegno e la determinazione dei ragazzi di Termoli possano portare a un risultato positivo. Non resta che attendere il fischio d’inizio per una gara che promette emozioni e spettacolo.

Michele Trombetta