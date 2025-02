Serie C di volley, match di cartello al PalaSabetta

TERMOLI. Uno scontro al vertice con vista playoff quello di stasera, dalle 18, al PalaSabetta di via Ischia, a Termoli, per il campionato di serie C maschile di volley.

Termoli Pallavolo affronta l’asd Pallavolo Montesilvano 3. «Partita fondamentale! Nei playoff le squadre porteranno con sé i punti degli scontri diretti. Ogni punto conquistato potrà fare la differenza nella corsa alla promozione! C’e’ bisogno di tutto il vostro sostegno! Riempite il Palasabetta e fate sentire la vostra voce per trascinare la squadra alla vittoria!», l’invito della società termolese.