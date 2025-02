Termoli Pallavolo espugna il palasport di Alba Adriatica

TERMOLI. Il sestetto della Termoli Pallavolo maschile guidato da coach Del Fra espugna il parquet di Alba Adriatica.

La vittoria al tie-break porta serenità al gruppo, ma ha anche conseguenze poco favorevoli per la classifica. La Tekno Progetti Arabona (PE) allunga infatti al primo posto con un vantaggio di due punti, mentre il solo punto ottenuto al quinto set permette al Montesilvano di raggiungere Termoli al secondo posto, a quota 22 punti. Ormai è chiaro: il campionato se lo giocheranno queste tre squadre.

Dietro Termoli e Montesilvano, la prima inseguitrice si trova a 13 punti, ben 9 di distacco.La sfida contro Alba Adriatica, come previsto, si è rivelata combattuta punto a punto e incerta fino alla fine, con tutti e cinque i set necessari per determinare la squadra vincente.Sul carattere dei ragazzi di Del Fra non c’è nulla da eccepire, ma alla fine bisogna fare i conti con la classifica. Essere secondi, anche se distanti dalla prima posizione, è comunque un risultato lusinghiero. Tuttavia, ripensando all’entusiasmante inizio di stagione, qualche rimpianto rimane per non essere soli in vetta alla classifica.

Palazzetto dello Sport – Via degli Oleandri – Alba Adriatica

Pallavolo Alba Adriatica vs ASD Termoli Pallavolo

Esito: 2-3

Parziali: 20/25, 25/23, 22/25, 25/22, 6/15

Arbitri:

Primo Arbitro: Gianfelice Luca

Secondo Arbitro: Micalessi Massimo

Michele Trombetta