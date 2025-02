Vittoria importante in chiave playoff della Termoli Pallavolo

TERMOLI. Fondamentale vittoria in chiave playoff per la Termoli Pallavolo, che ieri sera, al PalaSabetta, ha avuto ragione per 3-1 dell’Asd Pallavolo Montesilvano.

Gran bella vittoria tra le mura amiche per la Termoli Pallavolo maschile di Serie C Interregionale, che supera la Pallavolo Montesilvano, squadra partita forte in questa stagione ma attualmente in un momento di forma non esaltante.

I ragazzi di coach Del Fra hanno condotto in scioltezza i primi due set: il primo vinto con qualche brivido (25/21), il secondo in modo decisamente più netto (25/12).

Nel terzo set c’è stata una reazione d’orgoglio degli abruzzesi, che hanno costretto i termolesi ai vantaggi dopo il 24-24, portando il parziale a proprio favore con un combattuto 30-32.Il quarto set è iniziato con un po’ di timore da parte della Termoli Pallavolo, tanto che Montesilvano ha messo pressione ai padroni di casa. Tuttavia, Palli e compagni si sono scrollati di dosso i timori, riprendendo a macinare punti fino a chiudere il set 25-20, consolidando così il 3-1 finale.

Con questa vittoria, i termolesi confermano il secondo posto in classifica.

Michele Trombetta

Risultato finale: 3-1

(Parziali: 25/21, 25/12, 30/32, 25/20)

Primo Arbitro: Marzio Camiscia

Secondo Arbitro: Federica Grande