Artista dal Tiro al volo speciale: Rosanna Perugini si laurea campionessa italiana

URURI. Rosanna Perugini, da Ururi, si laurea campionessa italiana invernale di Trap delle Ladies di Tiro a volo: una di quelle discipline che scopriamo solo ai Giochi Olimpici, fucina di medaglie per i colori azzurri.

A riportare la notizia è il sito federale della Fitav (a cura di Massimiliano Naldoni), che evidenzia come per Rosanna, pittrice di vocazione, la vittoria è stata un dipinto a olio su tela (in senso allegorico).

Riferisce la Fitav: «La specialista di Ururi ha centrato il titolo delle Ladies con 90/100, è anzitutto un’artista – peraltro quotata e nota – che non esita a dichiarare che il tiro a volo è comunque al secondo posto tra i suoi hobby importanti, perché la medaglia d’oro per Rosanna Perugini in quel senso spetta inderogabilmente alla pittura e al disegno».

Lei stessa ha dichiarato che ha ottenuto «Un bel punteggio e un bel titolo. D’altronde io sono arrivata convinta di poter avere il 90 nelle canne: sto sparando bene e in questi mesi mi sono allenata con metodo. E queste gare non si improvvisano mai: senza preparazione, non vai da nessuna parte. Avevo fatto il Campionato regionale nel Molise e quindi mi sentivo in dovere di essere presente alla Finale. Non eravamo tantissime, d’accordo, ma le ragazze siciliane si sono rivelate avversarie temibili e quindi c’è stato da impegnarsi per vincere. Io sono una pittrice realista che si dedica principalmente al ritratto. Qualche volta, come è avvenuto recentemente, semmai: alla caricatura. Però potrei fare un’eccezione e creare un bellissimo paesaggio siciliano…»