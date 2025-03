Calcio a 5 femminile, l’Alfano-Perrotta centra il tris

TERMOLI. Una prestazione straordinaria quella messa in campo dalla squadra femminile di calcio a 5 dell’Istituto Alfano-Perrotta, che si è aggiudicata con autorità la fase distrettuale dei Campionati Studenteschi disputata a Termoli, conquistando il titolo di campione distrettuale per il terzo anno consecutivo.

Le giovani atlete hanno letteralmente dominato il torneo, inanellando una serie di vittorie schiaccianti che non hanno lasciato scampo alle avversarie. I numeri parlano chiaro: tre partite disputate e tre successi netti, con parziali impressionanti di 9-0, 9-0 e 4-0.

La squadra, composta da Anna Gallo, Claudia Muccino, Noemi D’Ambra, Alessia Soprano, Silvia Fadda, Stella Di Tullio, Camilla Di Lorenzo, Melissa Marini, Emanuela Tartaglia e Giulia De Nicola, ha dimostrato un’eccellente organizzazione tattica e una superiore preparazione atletica, mantenendo inviolata la propria porta per l’intero torneo e realizzando ben 22 reti complessive.

“È stato il frutto di un lavoro costante e appassionato“, ha commentato il professor Andrea Putzu, responsabile della squadra, visibilmente soddisfatto per il risultato ottenuto. “Le ragazze hanno mostrato grande determinazione e spirito di squadra, qualità che hanno fatto la differenza in campo”.

Con questa brillante vittoria, il Liceo Alfano-Perrotta non solo si qualifica alla fase provinciale, ma ha già assicurato il proprio posto alle finali regionali, che si disputeranno a Campobasso nel mese di maggio. Un traguardo importante che conferma il valore di questa formazione e la qualità del lavoro svolto durante l’anno scolastico.

La conquista del titolo distrettuale per il terzo anno consecutivo testimonia la continuità di un progetto sportivo di successo e la crescita costante di un gruppo che anno dopo anno si conferma ai vertici del calcio a 5 studentesco.

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni alle nostre atlete per questo straordinario risultato”, ha dichiarato la dirigente Concetta Rita Niro. “Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma rappresenta anche i valori fondamentali che il nostro istituto si impegna a trasmettere: dedizione, spirito di squadra e capacità di affrontare le sfide con determinazione. Il terzo titolo consecutivo dimostra l’eccellenza del nostro progetto educativo che unisce studio e sport. Auguro alle ragazze il miglior successo per le finali regionali“.

La comunità scolastica si stringe attorno alle proprie rappresentanti, orgogliosa di un successo che porta lustro all’intero istituto e rappresenta un esempio positivo di come lo sport scolastico possa essere veicolo di valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e lo spirito di squadra.