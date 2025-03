Ferrara, Roma e Palermo: fronti sportivi del Kemarin

CAMPOMARINO. La squadra Senior si riprende dalle sconfitte a Civitavecchia e trionfa contro i Mammuths di Roma. Nel frattempo, nelle categorie giovanili, i giocatori di Campomarino diventano punti di riferimento.

Vittoria in casa contro Roma

Dopo aver subito due dure sconfitte a Civitavecchia nel weekend precedente, la squadra Senior voleva ritrovare fiducia e il proprio gioco. Per questo motivo, la partita di domenica contro i Mammuths di Roma non era una qualsiasi, ma una dichiarazione di rivincita per quanto accaduto all’andata e un’iniezione di fiducia per il resto del campionato.

L’incontro è stato molto fisico e mentale. I ragazzi di Campomarino hanno aperto le marcature con un gol di Emanuel Mendola, ma Daniele Gobbi ha pareggiato pochi minuti dopo. Poco dopo, una disattenzione difensiva dei padroni di casa ha permesso ai romani di portarsi in vantaggio con Filip Janus.

Il Kemarin ha ripreso il controllo del disco e, grazie a un buon gioco di squadra, è riuscito a pareggiare di nuovo con un altro gol di Emanuel Mendola. Primo tempo terminato sul 2-2.

Nel secondo tempo, il Kemarin è riuscito a imporsi maggiormente, controllando il disco e il ritmo della partita. Nonostante l’avversario fosse ostico e abbia creato qualche pericolo per la porta locale, i giocatori di Campomarino hanno mantenuto il dominio del gioco. Dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa, Mendola E. ha segnato il suo terzo gol (il numero 40 del campionato), confermandosi capocannoniere della Serie C e riportando in vantaggio il Kemarin.

Pochi minuti dopo, Salvatore Amedei ha firmato il quarto gol per i padroni di casa, garantendo un margine di sicurezza per gestire il resto della partita. A 16 secondi dalla fine, Filip Janus ha nuovamente segnato per i romani, fissando il risultato finale sul 4-3 per Campomarino.

Gonzalo Rosselot Penice, allenatore del Kemarin HIL, ha dichiarato: “Penso che questa sia la prima partita in cui la squadra è riuscita a controllare, gestire e ottimizzare i suoi movimenti in campo. Sebbene la crescita del team sia stata esponenziale dall’inizio della stagione, con i normali alti e bassi, è la prima volta che vedo la squadra gestire i tempi e il ritmo di gioco, ed è qualcosa di molto soddisfacente. Continuiamo con l’obiettivo chiaro: rendere grande questa squadra. È un processo, e siamo sulla strada giusta”.

Palermo-Campomarino, un’alleanza che arriva dritta agli spareggi per la Final 6”

Lo scorso fine settimana, a Palermo, in Sicilia, si sono disputate le partite della categoria Under 14. Le squadre di Palermo e Campomarino si sono unite per affrontare insieme le sfide della competizione.

Andrea Pasquale, Ivan Rendina, Haron Zragui, Giulia Vizzarri e Yoann Mendola, tutti giocatori del Kemarin HIL, sono stati fondamentali nelle vittorie contro Bari e Civitavecchia. Mendola Y. si è affermato come miglior marcatore della categoria con 52 gol, confermando l’ottimo momento che sta vivendo l’hockey a Campomarino.

Ilaria Chisena protagonista nel Campionato Femminile

La giocatrice di Campomarino, che gioca nella categoria Femminile con Ferrara, continua a essere un elemento chiave nel campionato. Lo scorso weekend ha segnato tre gol ed è stata la migliore in campo nella vittoria di Ferrara per 7-1 contro Trieste.