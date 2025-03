Gran fondo “Strade Bianche”: il team De Santis brilla a Siena

TERMOLI. Non solo l’ennesimo show di Tadej Pogacar, sabato scorso: Siena ha vissuto una giornata che resterà scolpita nella memoria di chiunque abbia avuto il privilegio di partecipare alla Gran Fondo Strade Bianche. Con 6.500 ciclisti provenienti da ogni angolo del globo, le strade bianche della Toscana hanno vibrato di energia, passione e sfide indimenticabili. Con partenza dalla suggestiva Fortezza Medicea e arrivo nell’iconica Piazza del Campo, la manifestazione ha regalato emozioni uniche, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli amanti delle due ruote.

Tra i tanti partecipanti, il Team De Santis Bike Store si è presentato ai nastri di partenza con Maurizio De Santis, Riccardo De Santis, Alessio De Santis e Domenico De Camillis. Riccardo De Santis è stato il faro della squadra, conquistando un incredibile 12° posto assoluto e 5° di categoria, un risultato che lo ha proiettato tra i migliori della giornata. Alessio, con il suo 41° posto assoluto e 6° di categoria, ha confermato di essere un pilastro del team, mentre Maurizio, ha chiuso al 106° posto assoluto e 3° di categoria, dimostrando che la determinazione non ha età. Domenico De Camillis, con l’860° posto assoluto e 116° di categoria, ha completato il quadro, regalando al team una giornata da incorniciare.

Conclusa questa edizione della GF Strade Bianche, il Team De Santis Bike Store non guarda solo ai risultati ottenuti, ma già sogna il futuro. Perché il ciclismo non è solo una questione di classifiche e tempi, ma di storie, di persone, di sfide superate e di obiettivi da raggiungere.