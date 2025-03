I ragazzi dell’istituto Alfano-Perrotta “brillano” ai campionati distrettuali di tennistavolo

TERMOLI. Si è disputata a Termoli la fase distrettuale dei campionati studenteschi di tennistavolo, evento che ha visto confrontarsi i migliori giovani talenti delle scuole del territorio in una competizione all’insegna dello sport e del fair play.

Protagonista della manifestazione è stato l’Istituto “Alfano-Perrotta” di Termoli che ha dominato la categoria Allievi, conquistando la vittoria sia nel torneo maschile che in quello femminile. Un risultato che conferma l’eccellente preparazione atletica e tecnica degli studenti dell’istituto termolese, capaci di imporsi con autentico spirito sportivo e qualità di gioco.

Nella categoria Allieve, l’Istituto Alfano-Perrotta è stato brillantemente rappresentato da Alessia Soprano ed Eleonora Ceci che, con grande tecnica e determinazione, hanno conquistato il gradino più alto del podio. Per quanto riguarda la categoria Allievi, i vincitori sono stati Mattia Tanferna, Simone Mugnano e Luigi Maria Pazzaglia, che hanno dimostrato eccellenti capacità tecniche e una notevole maturità agonistica.

Ottima anche la prestazione della squadra Juniores maschile, composta da Antonio Di Bucci, Alessandro Vernacchia, Vittorio Sciarretta e Federico Ricciuti, che ha conquistato un meritato terzo posto, confermando la qualità del vivaio sportivo dell’istituto.

Gli atleti dell’Alfano-Perrotta hanno dimostrato grande concentrazione e abilità tattica, mettendo in campo tutto il lavoro svolto durante gli allenamenti sotto la guida esperta dei professori Andrea Putzu e Roberto Di Bucci. I due docenti, con passione e competenza, hanno saputo preparare al meglio i giovani atleti, trasmettendo loro non solo le tecniche di gioco ma anche i valori fondamentali dello sport.

La dirigente scolastica dell’Istituto Alfano-Perrotta, Concetta Rita Niro, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Desidero ringraziare vivamente i professori Putzu e Di Bucci per il loro straordinario impegno e la dedizione con cui hanno guidato i nostri studenti verso questi importanti traguardi. Il successo sportivo dei nostri ragazzi rappresenta non solo un motivo di orgoglio per tutto l’istituto, ma anche una conferma della qualità del nostro progetto educativo, che mira a formare studenti completi sia sul piano culturale che su quello sportivo e umano“.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande sportività e ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra gli studenti delle diverse scuole del distretto. Con questa vittoria gli atleti dell’Alfano-Perrotta si sono qualificati per la fase regionale dei campionati studenteschi, dove rappresenteranno con orgoglio il loro istituto e la città di Termoli.