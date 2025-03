Nuoto: 23 atleti molisani al Criteria nazionali giovanili di Riccione

TERMOLI. Nutrita anche quest’anno la partecipazione, con ben 23 atleti molisani, ai Criteria Nazionali Giovanili di scena da domani 28 marzo al 2 aprile a Riccione.

“Siamo sempre più numerosi con i nostri atleti nel campionato italiano giovanile – commenta Amelia Mascioli, delegata regionale Fin Molise – a testimonianza che le società stanno facendo un ottimo lavoro sul territorio. Abbiamo in gara una staffetta femminile dell’H2O, e abbiamo dei piazzamenti molto interessanti di alcuni atleti. Ringrazio il lavoro che quotidianamente fanno i tecnici, ma anche le famiglie degli atleti, perché quando si raggiunge un obiettivo, i meriti sono distribuiti fra più attori del processo”.

Si parte domani mattina con le sessioni femminili in vasca da 25 metri fino al 30 marzo, per poi passare alle sessioni maschili dal 31 marzo al 2 aprile. Anche quest’anno i Criteria Nazionali Giovanili di nuoto verranno trasmessi in diretta streaming su federnuoto.it.

A Riccione gareggeranno i seguenti atleti:

H2O SPORT

Cavina Sofia (cadetti) 50 dorso

(cadetti) 50 dorso Aiello Lorenzo (ragazzi 2010) 100 fa

(ragazzi 2010) 100 fa De Lena Jacopo (ragazzi 2010) 100 dorso

(ragazzi 2010) 100 dorso Silvaroli Sofia (cadetti) 50/100/200 ra

(cadetti) 50/100/200 ra Santorelli Nicole (juniores 2010) 50 do

(juniores 2010) 50 do Visan Lorena (juniores 2010) 50/100 fa, 50 do

(juniores 2010) 50/100 fa, 50 do Menna Ilario (ragazzi 2010) 200 mx, 400 mx, 200 rana

Staffetta 4×100 mx (cadetti)

Cavina

Silvaroli

Visan

Angelicola

HIDRO SPORT

Muccitto Giovanna (cadetti) 50-100 dorso, 100 farfalla

(cadetti) 50-100 dorso, 100 farfalla Orrino Beatrice (ragazzi 2011) 50-100 stile

(ragazzi 2011) 50-100 stile Orrino Sofia (juniores 2009) 50-100 rana

(juniores 2009) 50-100 rana Ziccardi Marta (ragazzi 2012) 100-200 rana

(ragazzi 2012) 100-200 rana Fiardi Maria (ragazzi 2012) 200 rana

(ragazzi 2012) 200 rana Lomastro Alice (juniores 2009) 100 stile libero

(juniores 2009) 100 stile libero Gasbarrino Michele (juniores 2008) 100-200 delfino

(juniores 2008) 100-200 delfino Giamberardino Christian (juniores 2008) 100 rana, 100 e 200 delfino

(juniores 2008) 100 rana, 100 e 200 delfino La Barbera Daniele (ragazzi 2011) 200 rana

SWIM ACADEMY

Peluso Eleonora (ragazzi 2011) 200-400-1500 sl, 200-400 mx, 200 fa

M2