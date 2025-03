Andiamo di corsa nella storia della città: la ViviTermoli

TERMOLI. Oggi Termoli potrà anche essere accusata di essere una città dormiente sotto alcuni aspetti ricreativi, ma su questo si potrebbe discutere. Una cosa, però, è certa: chi ha vissuto quegli anni sa bene che, decenni fa, Termoli era una città viva, creativa e lungimirante.

Oggi vi porteremo indietro nel tempo, tra il 1989 e il 2000, quando nel mese di agosto la società sportiva Libertas Termoli diede vita a una manifestazione podistica destinata a lasciare il segno: ViviTermoli.

L’idea fu dell’ingegnere Nicola Felice, allora presidente della società, supportato dal direttore tecnico, il prof. Giulio Simpatico, e da tanti genitori di giovani atleti. Tra questi spiccava la nostra “Aquila Volante“, il fiore all’occhiello dell’atletica termolese, Francesca De Sanctis. Fu un’intuizione geniale: in pochi anni, ViviTermoli divenne l’evento clou dell’estate termolese, richiamando fior di professionisti dell’atletica leggera. Sulle strade di Termoli si sfidarono campioni italiani e internazionali, con una presenza massiccia di atleti keniani, veri dominatori di quegli anni.

La città, già gremita di turisti nel periodo estivo, si riempiva ulteriormente di migliaia di spettatori accorsi per assistere alla corsa. Scorrendo le foto (ringraziamo B.C. Foto, Costanzo, David e Tiziana per la fornitura del materiale fotografico) di quegli anni, riaffiorano ricordi e volti familiari: l’ingegner Nicola Felice, con una folta capigliatura e baffi nerissimi – oggi, per volontà dell’anagrafe, decisamente più cenere che carbone – e tanti altri protagonisti dell’organizzazione.

Tra loro, l’amico e collega Felice Quaremba, volto noto della radio e della tv locale, allora giovane e carico di entusiasmo. La prima edizione di ViviTermoli si tenne nell’agosto del 1989, l’ultima nel 1999. Nel 2000 l’evento era in programma, ma nuove normative fiscali e difficoltà logistiche resero impossibile l’organizzazione in tempi brevi. Tuttavia, i fondi già raccolti per la manifestazione non andarono persi: furono investiti in un grande concerto in Piazza Bega, con ospite d’eccezione Maurizio Vandelli, ex voce dell’Equipe 84. Fu un successo di pubblico pari a quello della gara, un ultimo, grande atto di quello che era stato ViviTermoli.

Il 2000 segnò dunque la fine di questa straordinaria avventura, ma gli anni in cui ViviTermoli ha animato la città restano tra i più fulgidi della nostra storia recente. E mai come allora, Termoli viveva davvero.

Michele Trombetta